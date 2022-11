Técnico da Sérvia afirma não ter medo do Brasil e diz: 'Não me importa como o Brasil vai jogar'

Na véspera da estreia do Grupo G na Copa do Mundo, o técnico da Sérvia, Dragan Stojkovic, comentou sobre a preparação de sua equipe para o Mundial e disse não ter medo da Seleção Brasileira. A estreia da Sérvia será contra o Brasil às 16h, nesta quinta-feira, (24), no Lusail.

"Devemos esperar a melhor Sérvia, corajosa, que disputará o melhor futebol e buscará um resultado excelente. O Brasil tem muita sorte de ter quatro atacantes ao mesmo tempo, mas e em relação à defesa? Vai ter alguém lá atrás? O Brasil é um dos melhores times do mundo, tem uma geração de ouro, e certamente esperamos um jogo muito difícil", disse o técnico.

Sobre a escalação da equipe para enfrentar os comandados por Tite, Dragan Stojkovic manteu em segredo e ainda justificou sua preferência. Segundo ele, nenhum técnico divulgará a escalação e já tem noção do time titular do Brasil.

"Nenhum técnico divulgará a escalação. Vocês têm que se acostumar com isso. Sabemos 99% da escalação do Brasil, não faremos mudanças. Nos últimos dois dias, nos adaptamos às circunstâncias, ao clima no Catar, e a situação é satisfatória", afirmou o técnico.

Sem mudanças

Dragan Stojkovic encerrou a coletiva falando sobre o esquema tático de sua equipe e afirmou que não fará alterações para a partida.

"Nunca jogamos com marcação individual, marcação homem a homem. O Brasil tem jogadores de altíssima qualidade. Todos são bastante ofensivos. Não me importa como o Brasil vai jogar, me importa como a Sérvia vai jogar. É difícil defender contra jogadores tão bons como os do Brasil, mas temos que nos concentrar no jogo de modo completo e pará-los de um jeito inteligente por zona. Não vamos correr atrás para fazer uma marcação homem a homem. Vai ser difícil, mas é possível pará-los', encerrou Dragan Stojkovic.