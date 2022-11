Sites especulam quem deve se apresentar na abertura da Copa do Mundo; confira atrações

A abertura da Copa do Mundo do Catar está marcada para o dia 20 de novembro. Tradicionalmente, atrações musicais também são parte da festa. Na edição deste ano, três astros internacionais devem se apresentar no evento: Shakira, BTS e Black Eyed Peas.

A informação foi inicialmente divulgada pelo site sul-coreano Naver e confirmada pelo periódico espanhol Mundo Deportivo. Entretanto, a FIFA ainda não divulgou oficialmente a lista de artistas.

Apresentações

Caso os shows se confirmem, será a primeira vez do grupo de K-pop BTS no evento. Shakira já é veterana, contando com três participações nas copas de 2006, na Alemanha, 2010 na África do Sul — quando emplacou o hit "Waka Waka" — e no Brasil, em 2014.

Black Eyed Peas também já se apresentou no maior evento de futebol do globo, em 2010, inclusive, dividindo palco com Shakira.

Seleção Brasileira na Copa

O Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24 de novembro contra a Sérvia, no Estádio de Lusail. No grupo G, a equipe vai enfrentar os sérvios. Suíça e Camarões serão os próximos adversários, nos dias 28 e 2 de novembro, respectivamente.

A seleção brasileira chegará ao Catar no dia 19 de novembro. O Brasil será o último grupo a pousar no país do torneio, por volta das 16h20 (de Brasília, 22h20 hora local), na véspera da abertura da competição e cinco dias antes da estreia contra a Sérvia.