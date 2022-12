'Sigo como um torcedor', diz Alex Telles após ser cortado da Copa do Mundo por lesão

O lateral-esquerdo Alex Telles publicou um texto em seu perfil oficial na rede social Instagram se pronunciando após ser cortado da delegação da Seleção Brasileira que disputa a Copa do Mundo no Catar. O jogador sofreu uma lesão no joelho durante a partida contra Camarões, na última sexta-feira, e não irá se recuperar a tempo de voltar a jogar ainda durante o Mundial. O lateral-esquerdo do Sevilla pode passar inclusive por cirurgia.

"Eu sempre tive um sonho de criança, que era defender meu país numa Copa do Mundo. E esse sonho, podem ter certeza, não terminou aqui. O meu sonho permanece dentro de cada companheiro que irá entrar em campo nas partidas até o fim do Mundial. O meu sonho segue dentro de cada torcedor que gritar pelo nosso país nas arquibancadas. Porque esse sonho nunca foi apenas meu, ele sempre foi um sonho de todos aqueles que amam o Brasil e vivem intensamente o futebol", disse o jogador na publicação.

Aos 29 anos, Alex Telles disputava sua primeira Copa do Mundo da carreira. O jogador, revelado pelo Juventude e com grande passagem pelo Grêmio, defende atualmente o Sevilla, da Espanha. Ele havia entrado em campo no final da segunda rodada da Copa do Mundo, contra a Suíça, e sido titular na terceira rodada do Mundial, diante de Camarões. Ele saiu chorando de campo aos 11 minutos do segundo tempo, após sofrer a lesão.

Telles deixou claro que seguirá na torcida pelos companheiros. "Sigo de coração e como um torcedor a partir de agora. Aliás, sigo como sempre me senti: um brasileiro que jamais desistiu de sonhar. Fiz um desenho quando criança que mostrava tudo aquilo que queria e que, na verdade, sempre quis na minha vida. Antes da partida contra Camarões, olhei aquele desenho e pedi a Deus que a vontade dele fosse feita. E é assim que eu estou encarando cada minuto desde que saí de campo", completou o lateral.

VEJA O POST DE ALEX TELLES E LEIA O PRONUNCIAMENTO NA ÍNTEGRA:

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (5). O Brasil terá pela frente a Coreia do Sul, em jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A partida acontecerá no Estádio 974, às 16h de Brasília.