Seleções disputam amistosos às vésperas da Copa do Mundo; veja confrontos

Seleções que vão disputar a Copa do Mundo no Catar realizarão amistosos na reta final de preparação para o torneio, que começa no próximo domingo (20). Ao longo dos próximos dias, pelo menos 15 países que disputarão a Copa do Mundo entrarão em campo para seus últimos compromissos preparatórios. Sérvia e Suíça, rivais do Brasil na fase de grupos, disputarão amistosos nesta semana. Confira os amistosos das seleções que estão na Copa.

QUARTA-FEIRA (16)

07h | Arábia Saudita - Croácia

12h30 | Emirados Árabes - Argentina

14h | Omã - Alemanhã

14h | Polônia - Chile

16h30 | México - Suécia

QUINTA-FEIRA (17)

07h | Gana - Suíça

10h40 | Japão - Canadá

11h | Iraque - Costa Rica

13h | Jordânia - Espanha

13h | Marrocos - Georgia

15h45 | Portugal - Nigéria

SEXTA-FEIRA (18)

07h | Camarões - Panamá

12h | Bélgica - Egito

12h30 | Bahrein - Sérvia

COPA DO MUNDO SE APROXIMANDO

A Copa do Mundo começa no próximo dia 20 de novembro, com a partida entre Catar e Equador. A estreia da Seleção Brasileira acontece alguns dias depois, no dia 24 de novembro, quando a Amarelinha encara a Sérvia, às 16h de Brasília. Os jogadores do Brasil já estão reunidos em Turim e no próximo sábado (19) embarcam rumo ao Catar, para a disputa do Mundial.