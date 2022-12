Seleção de Marrocos é 1ª em desarmes e em jogos sem sofrer gols na Copa do Mundo do Catar

Marrocos eliminou a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo e avançou de fase no torneio. Sob o comando de Walid Regragui, a seleção africana vai jogar as quartas de final do torneio pela primeira vez na história. A equipe é a primeira em desarmes, em mais jogos sem sofrer gols e a que mais dá trabalho ao adversário para sofrer gols. Os dados são do site Sofascore.

A equipe Marroquina despachou a Espanha nos pênaltis com grande atuação do goleiro Bono, que pegou dois deles. Não por acaso, a equipe é a que menos sofreu gols até esta etapa do Mundial. Apenas 1, marcado pelo Canadá, na 3ª rodada da fase de grupos. A seleção também é a primeira a passar mais jogos sem ter as redes balançadas. Ao todo, são três partidas.

A equipe aguarda o vencedor de Portugal ou Suíça para a disputa das quartas de final. O adversário precisa ficar de olho neste dado importante: Marrocos é a equipe precisa de mais chutes para sofrer gol. Até agora, são 23 tentativas para conseguir balançar as redes marroquinas.

O grupo também lidera em desarmes. Ao todo, são 92. Outra estatística defensiva traz os marroquinos em segundo nas interceptações (43) e, por consequência, é o terceiro que menos sofreu chutes certos (6).

Marrocos disputa as quartas de final do Mundial do Catar no sábado (10), ao meio-dia, no Estádio Al Thumama.