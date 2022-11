Seleção Brasileira faz primeiro treino no Catar e não indica titulares; veja imagens

A Seleção Brasileira fez, neste domingo (20), o primeiro treino no Catar. Restando quatro dias da estreia na Copa do Mundo de 2022, Tite ainda não anunciou a formação titular para enfrentar a Sérvia, pela 1ª rodada do Grupo G.

No Grand Hamad Stadium, o CT da Seleção em Doha, o grupo de jogadores foi dividido, com as jogadas de ataque e de defesa. Dentro dos próprios grupos também houve alternância de funções e de composição. Assim, a lógica foi harmonizar jogadas, não definir quem será titular ou reserva.

O suspense quanto à escalação tem causado inquietação na imprensa internacional. "Você acredita que Tite possa deixar Vini Jr. no banco?", foi um questionamento corriqueiro de jornalistas da Espanha. Afinal, com Benzema cortado da seleção francesa, uma eventual ausência de Vini Jr. na quinta (24) faria com que o ataque do poderoso Real Madrid não tivesse nenhum representante.

Todos os 26 convocados participaram de todo o treino. Marquinhos, que chegou a ser preservado na primeira atividade em Turim devido a dores musculares, também treinou normalmente. Os demais rivais do Brasil no chaveamento são: Suíça e Camarões.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022

24.11 | Brasil x Sérvia - 16h.

28.11 | Brasil x Suíça - 13h.

02.12 | Camarões x Brasil - 16h.

Treino da Seleção Brasileira neste domingo (20)

Legenda: Treino da Seleção Brasileira no Catar para a Copa do Mundo de 2022 Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Legenda: Treino da Seleção Brasileira no Catar para a Copa do Mundo de 2022 Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Legenda: Treino da Seleção Brasileira no Catar para a Copa do Mundo de 2022 Foto: Lucas Figueiredo / CBF