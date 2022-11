Seleção Brasileira escalada com mudanças para jogo contra a Suíça; confira

O meia Lucas Paquetá vai assumir o lugar de Neymar no duelo desta segunda-feira entre Brasil e Suíça, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

Paquetá foi titular na estreia contra a Sérvia na última quinta-feira, quando Neymar sofreu uma pancada no tornozelo direito que o tirou do duelo com os suíços. Mas o meia do West Ham cumpriu uma função diferente na vitória sobre os sérvios: apoiou o volante Casemiro na primeira linha de contenção, enquanto 'Ney' era o responsável pela armação ofensiva.

Por sua vez, Tite escalou o zagueiro Éder Militão no lugar do lateral-direito Danilo, que machucou o tornozelo esquerdo contra a Sérvia. Militão, de 24 anos, já exerceu essa função no início da carreira, no São Paulo, e ganhou a disputa pela vaga com o experiente Daniel Alves, de 39 anos.

Neymar ficou no hotel fazendo fisioterapia, enquanto Danilo acompanhou a delegação brasileira até o estádio, informou a CBF.

ESCALAÇÃO DO BRASIL CONFIRMADA

Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Raphinha e Richarlison. Técnico: Tite (BRA).