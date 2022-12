Seleção Brasileira: Bruno Guimarães, Rodrygo e Gabriel Jesus devem ser titulares contra Camarões

O técnico Tite surpreendeu ao divulgar na última quarta-feira (1), a escalação do Brasil para o jogo diante de Camarões, que será na sexta-feira, às 16 horas pela 3ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo. E a escala, tinha 3 dúvidas: Fred ou Bruno Guimarães, Rodrygo ou Everton Ribeiro, e Gabriel Jesus ou Pedro.

Mas segundo o ge, os escolhidos para começarem jogando foram definidos no treino desta quinta-feira: Bruno Guimarães, Rodrygo e Gabriel Jesus.

Escalação divulgada pela CBF

Escalação da Seleção Brasileira CONFIRMADA!



Logo mais a bola rola para a estreia do Brasil na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022#FIFAWorldCup #WorldcupQatar2022 #SelecaoBrasileira pic.twitter.com/3p9P1ZZPZm — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 24, 2022

Assim, Fred, Everton Ribeiro, e Pedro devem ser opção para decorrer do jogo.

Veja provável escalação da Seleção Brasileira:

Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer, Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães, Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli.