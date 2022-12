Se o Brasil ganhar hoje (5), quando será o próximo jogo? Veja datas

Caso vença a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), o Brasil estará classificado para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O possível adversário já está inclusive confirmado: a Croácia, que eliminou o Japão no início da tarde desta segunda-feira (5), nas cobranças de pênaltis. Em caso de classificação da Seleção Brasileira, o confronto contra a Croácia, pelas quartas de final, acontecerá nesta sexta-feira (9), às 12h de Brasília.

Antes disso, porém, a Seleção Brasileira terá que superar a Coreia do Sul, sua adversária nas oitavas de final. A partida entre as seleções acontece nesta segunda-feira (5), às 16h de Brasília, no Estádio 974, em Doha. O Brasil é considerado favorito a avançar, mas terá pela frente uma seleção que surpreendeu na fase de grupos e que conta com um jogador de destaque, o atacante Son, de 30 anos.

CROÁCIA CLASSIFICADA

Caso avance para as quartas de final, o adversário será a Croácia. A seleção europeia, que foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, teve dificuldades, mas eliminou o Japão nas oitavas de final. As duas seleções empataram em 1 a 1 no tempo normal. O placar permaneceu na prorrogação e a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, melhor para a Croácia, que venceu por 3 a 1 e garantiu a classificação.