Scaloni lembra 2 anos da morte de Maradona e comenta: 'espero que possamos trazer alegria para ele'

Esta terça-feira (25) marca a data de dois anos desde a morte de Diego Maradona, ídolo da Seleção Argentina. A Copa do Mundo do Catar é a primeira em que os hermanos disputam depois da morte do eterno camisa 10. Nas vésperas do confronto decisivo contra o México, o treinador argentino, Lionel Scaloni, relembrou a data e prometeu comprometimento na partida deste sábado (26) para honrar a memória do ídolo.

"É um dia muito triste para todos. Espero que possamos trazer alegria para ele, se ele estiver olhando por nós no céu. Parece até mentira que ele não está aqui entre nós. Espero que amanhã seja um dia alegre e possamos dedicar a ele", afirma.

Pelas redes sociais, o perfil oficial da Seleção postou uma homenagem ao craque.

Os jogadores da albiceleste também postaram homenagens à Maradona. Lionel Messi, capitão e grande craque da equipe, publicou uma foto do ídolo para seus seguidores.

Legenda: Messi fez post em homenagem ao ídolo Foto: Reprodução

A Argentina entra em campo contra o México neste sábado (26), às 16h (horário de Brasília). O time precisa vencer para não se complicar na última rodada.