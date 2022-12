Samuel Eto'o se envolve em confusão e agride youtuber após jogo do Brasil; veja vídeo

Ex-atacante de Camarões, Samuel Eto'o se envolveu numa confusão na noite desta segunda-feira (5), no Catar, na saída do Estádio 974, onde o Brasil venceu a Coreia do Sul por 4 a 1. O atual presidente da Confederação Camaronesa de Futebol e embaixador da Copa do Mundo agride um youtuber, que aparece com uma câmera na mão. O momento foi registrado em vídeo.

As imagens foram publicadas pelo jornal espanhol La Opinion. A publicação informa que Eto'o deixava o estádio quando alguns torcedores o abordaram para fotos.

Momentos depois, o ex-atacante de Camarões passou a discutir com Sadouni SM, um youtuber argelino. Os dois tiveram um diálogo curto enquanto Eto'o era filmado por ele. Ainda não se sabe o motivo da discussão ou o que o youtuber possa ter dito para irritar o camaronês.

VEJA VÍDEO

As imagens mostram pessoas tentando acalmar Eto'o. O ex-jogador aparenta nervosismo e chuta o argelino. O momento foi registrado e é possível identificar Sadouni caído no chão após o golpe.

Nas redes sociais, o youtuber postou imagens com ferimentos nos braços e também da câmera quebrada. Ele também informou que registrou queixa pela agressão contra o dirigente camaronês.