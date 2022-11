Saiba quem é Julia Rodrigues, influenciadora apontada como affair de Vini Jr.

A influenciadora digital Julia Rodrigues desembarcou na segunda-feira (28) no Catar e assistiu ao 2º jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra a Suíça. Ela é apontada como affair do atacante Vini Jr. Quem chamou atenção para o relacionamento foi outra influenciadora digital, Jade Seba. Julia postou uma foto com a camisa da Seleção Brasileira, e Jade comentou: “Eu ouvi primeira-dama?”.

Apesar de Vini Jr. ser discreto com relação à vida amorosa, e os dois não terem postado fotos juntos nas redes sociais, Julia e o jogador já deram várias provas que estão juntos. Ela, por exemplo, é seguida no Instagram por Netinho, irmão do atleta, e já postou vídeos com ele na web.

Legenda: Influenciadora Jade Seba comentou foto de Julia: "eu ouvi primeira dama????" Foto: Reprodução/Instagram

Julia também costuma assistir aos jogos do Real Madrid, na Espanha. Ela, inclusive, esteve presente na final da última edição da Liga dos Campeões, em que Vini fez o gol do título. E Julia também prestigiou o primeiro jogo de Vini com a Seleção Brasileira no Maracanã.

Em setembro, circulou a informação de que Vini estaria vivendo romance com a modelo e miss venezuelana, Ninoska Vásquez.

Julia Rodrigues

A influenciadora tem 24 anos, mora em São Paulo, mas já passou um tempo no Rio de Janeiro, em 2020, quando gravou uma temporada de “Malhação” que foi suspensa. Ela atualmente tem mais de 611 mil seguidores no Instagram.