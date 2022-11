Saiba quais atletas da Seleção Brasileira levaram a família para a Copa no Catar

A Seleção Brasileira desembarcou na tarde de sábado (19), em Doha, no Catar, para a disputa da Copa do Mundo de 2022. Familiares dos atletas também começaram a chegar no País para acompanharem os jogos in loco.

Veja quais atletas da Seleção terão o privilégio de ter a família no Catar para a Copa.

Thiago Silva

Foto: Reprodução

A esposa do jogador Thiago Silva, Belle Silva, e os filhos do atleta, embarcaram nesta segunda-feira (21) com destino ao Catar. Além do trio, vários familiares do jogador embarcaram para assistir a Copa do Mundo no país árabe. Eles, inclusive, criaram um perfil no Instagram para os seguidores acompanharem: @familiasilvanacopa.

Marquinhos

Foto: Reprodução

A empresária e influenciadora digital Carol Cabrino, esposa de Marquinhos, também publicou nos Stories, nesta segunda, que estava embarcando com toda a família, inclusive os três filhos do casal, para o Catar. Todo mundo viajou uniformizado, com blusas e casacos da Seleção Brasileira.

Lucas Paquetá

Foto: Reprodução

A influenciadora digital Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, já está no Catar. Ela, inclusive, acompanhou o primeiro treino da Seleção, no domingo (20). Uma cena, em especial, chamou atenção nas redes sociais. O filho do atleta chorou ao ver o pai em campo durante o treino, e ele foi liberado para ir até a arquibancada abraçá-lo.

Neymar

Foto: Reprodução

A família de Neymar e "os parças" costumam acompanhar o jogador nos jogos da Copa do Mundo, mas eles ainda não mostraram nada nas redes sociais. Inclusive, de acordo com Cosme Rímolo, do R7, Neymar não terá privilégios este ano, e nenhum de seus familiares poderá ficar hospedado no mesmo hotel da Seleção Brasileira. A família do craque, inclusive, deve ficar em Abu Dhabi, e não em Doha.

No entanto, a ex-namorada de Neymar, a influenciadora digital Bruna Biancardi, já está no Catar e deve acompanhar os jogos do Brasil. Os fãs, aliás, apontam que o casal deve reatar o relacionamento.

Weverton

Foto: Reprodução

Jaqueline Maoski, esposa de Weverton, mostrou nos Stores, domingo, que estava com a filha do casal, Valentina, no aeroporto de Londres, a caminho do Catar.

Dani Alves

Foto: Reprodução

A modelo espanhola Joana Sanz, esposa de Dani Alves, não deu pistas se está no Catar, mas mostrou nos Stories, domingo, que está em contato com o atleta, via conversa de vídeo. “Minha paz”, escreveu ela na legenda da imagem publicada na rede social.

Alex Telles

Foto: Reprodução

A compositora Vitoria Telles, companheira de Alex Telles, mostrou, nesta segunda, que estava no Aeroporto de Madrid, a caminho do Catar. Ela, aliás, está grávida da primeira filha do casal. Os dois anunciaram a gravidez em junho deste ano, através do Instagram.

Everton Ribeiro

Foto: Reprodução

A publicitária Marília Nery Ribeiro, esposa de Everton Ribeiro, mostrou que embarcou domingo para o Catar, na companhia dos dois filhos do casal, Augusto e Antônio.

Bremer

Foto: Reprodução

Deborah Claudino, companheira de Bremer, deu um breve spoiler nos Stories, nesta segunda-feira, mostrando que estava no aeroporto a caminho do Catar.