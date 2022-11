Ronaldo Fenômeno expressa apoio a Gilberto Gil após ataques no Catar: 'nada justifica'

Ronaldo Fenômeno expressou o desejo pela devida punição dos agressores do cantor Gilberto Gil, que foi ofendido por torcedores no Estádio Lusail durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo no Catar, em publicação feita neste domingo (27). O comentarista e ex-jogador da seleção viu o episódio como covardia.

"Todo o meu apoio ao mestre Gilberto Gil. Que tristeza ver um gênio da música popular brasileira, que sempre foi voz do amor, da vida, paz, esperança e resistência, com uma trajetória de impacto imensurável para a nossa cultura, um ícone com mais de 60 anos de carreira, um nordestino que coloca há décadas o Brasil no radar do mundo, ser hostilizado da forma que foi aqui no Catar", escreveu.

Gilberto e a esposa Flora Gil foram abordados por torcedores enquanto se deslocavam para a arquibancada do jogo de estreia do Brasil. Naquele momento, o grupo disparou xingamentos.

Os torcedores gritavam "Vamo, Lei Rouanet", que incentiva práticas artísticas, e "Vamo, Bolsonaro". Um deles chama Gil por um palavrão quando o artista sai do local.

"Nada, absolutamente nada, justifica tamanho desrespeito e covardia. Aos agressores, a punição devida. A você, Gil, aquele abraço!", concluiu Ronaldo.

Solidariedade ao Gil

Ronaldo se juntou ao grupo de artistas e políticos brasileiros prestaram solidariedade ao cantor Gilberto Gil após o baiano ter sido hostilizado no Catar, onde ele acompanhava a Copa do Mundo de Futebol.

Caetano Veloso, Emicida, Juliette, Leandra Leal e Zélia Duncan estão entre as personalidades que manifestaram apoio ao artista.

Gil publicou, neste domingo (27), um vídeo de agradecimento pelas mensagens de apoio que recebeu. "Obrigado a todos pela corrente de solidariedade, aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais. Amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio", completou.