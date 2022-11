Ronaldinho Gaúcho lança música com trapper argentino para Copa do Mundo

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho lança uma música nesta quinta-feira (24) junto do trapper argentino Lit Killah. A canção é intitulada ‘Olé Olé’ e promete ser um dos hits na Copa do Mundo de 2022, no Catar. A produção será disponibilizada a partir de 20h (de Brasília) nas plataformas digitais.

O videoclipe foi gravado no Rio de Janeiro e conta com participações do porto-riquenho Yandel, da dupla de reggaeton Wisin & Yandel, e do cantor de rap AriBeatz. A data marca também a estreia da Seleção Brasileira no Mundial. Às 16h, encara a Sérvia, no estádio de Lusail, pelo Grupo A.

Música com Safadão

O lado artístico de Ronaldinho não é novidade para o astro. Em 2014, o ex-atacante participou do clipe da música ‘Vamos Beber’ com Dennis DJ e a dupla sertaneja João Lucas & Marcelo.

Em 2016, quando atuava no Fluminense, Ronaldinho participou da gravação de uma faixa do DVD do cantor Wesley Safadão com o hit 'Solteiro de Novo’. Longe dos gramados, o ex-atleta também foi convidado para a abertura da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, quando tocou tambor.