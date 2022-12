Roberto Martínez anuncia saída da Bélgica após eliminação na Copa do Mundo do Catar

O técnico Roberto Martínez anunciou nesta quinta-feira (1°), após a eliminação da Bélgica na fase de grupo da Copa do Mundo do Catar, que não seguirá à frente do comando da seleção belga.

Martínez estava à frente da Bélgica desde 2016. Em 2018, o treinador conduziu o time belga à semifinal da Copa do Mundo, eliminando o Brasil nas quartas de final.

"Foram 6 anos maravilhosos que fizemos tudo o que faríamos em um clube e fizemos em uma seleção, amei o jogo que esse time jogou, foi um prazer e as pessoas na Bélgica apreciaram, mas é o tempo de aceitar que foi meu último jogo. Minha situação é clara, seria o fim independentemente do que acontecesse. Não teve nada a ver com a eliminação nessa etapa da Copa"

Os belgas finalizaram a Copa do Mundo do Catar na 3ª colocação do Grupo F, atrás de Croácia (5 pontos) e Marrocos (7 pontos).