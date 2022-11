Richarlison tem crescimento de mais de 5 milhões de seguidores no Instagram após estreia na Copa

O atacante Richarlison, autor dos gols da vitória do Brasil contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo do Catar na quinta-feira (24), teve crescimento de mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. O atleta saltou de 7,4 para quase 13 milhões, número registrado até este sábado (26).

No dia da vitória do Brasil, o atacante teve aumento de 2,2 milhões de seguidores na plataforma.

Além do destaque por balançar as redes na estreia brasileira no Mundial do Catar, Richarlison ganhou notoriedade pelos posicionamentos. Nas redes sociais, internautas relembraram as ações beneficentes do camisa 9 da Seleção Brasileira, além das contribuições no combate à Covid-19 entre 2020 e 2021, com incentivo à vacinação.

Entre os atletas convocados para a disputa da Copa do Mundo, Richarlison é o 7° mais seguido no Instagram. O atleta fica atrás de Neymar (185 milhões), Daniel Alves (37,6 milhões), Vinícius Júnior (25,1 milhões), Thiago Silva (20,4 milhões), Gabriel Jesus (19,6 milhões) e Casemiro (18,1 milhões).

Veja atletas da Seleção Brasileira mais seguidos no Instagram

Neymar (atacante): 185 milhões Daniel Alves (lateral-direito): 37,6 milhões Vinícius Júnior (atacante): 25,1 milhões Thiago Silva (zagueiro): 20,4 milhões Gabriel Jesus (atacante): 19,6 milhões Casemiro (volante): 18,1 milhões Richarlison (atacante): 12,8 milhões Rodrygo (atacante): 8,4 milhões Alisson Becker (goleiro): 7,8 milhões Lucas Paquetá (meio-campista): 6,7 milhões Antony (atacante): 6,5 milhões Marquinhos (zagueiro): 5,1 milhões Everton Ribeiro (meio-campista): 4,8 milhões Pedro (atacante): 4,6 milhões Éder Militão (zagueiro): 4,2 milhões Raphinha (atacante): 3,9 milhões Danilo (lateral-direito): 3 milhões Ederson (goleiro): 2,8 milhões Alex Telles (lateral-esquerdo): 2,5 milhões Fred (volante): 2,5 milhões Fabinho (volante): 2,5 milhões Alex Sandro (lateral-esquerdo): 2,1 milhões Gabriel Martinelli (atacante): 1,7 milhão Weverton (goleiro): 1,4 milhão Bruno Guimarães (volante): 973 mil Bremer (zagueiro): 444 mil