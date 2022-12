Real Madrid libera Benzema para ver a final da Copa do Mundo no Catar

Karim Benzema poderá estar na torcida pela França na grande final da Copa do Mundo diante da Argentina, neste domingo (18), no Estádio Lusail, no Catar. O Real Madrid liberou o atleta para acompanhar a disputa do título, caso queira. As informações são dos jornais Mundo Deportivo e As.

Atual dono da Bola de Ouro, Benzema sofreu uma lesão na coxa ainda na preparação para a Copa e precisou deixar a equipe. Recuperado, ele voltou a atuar nesta quinta-feira (15), no duelo amistoso contra o Leganés.

O atleta e a Federação Francesa vão decidir sobre o possível retorno do jogador para ver a final no Catar. O camisa 9 do time merengue tem participado dos treinamentos com a equipe desde o retorno das férias, após ter sido cortado da seleção.

França e Argentina se enfrentam neste domingo (18), às 12h (de Brasília), no Estádio Lusail. O Diário do Nordeste acompanha o duelo em tempo real.