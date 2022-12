Rakitic provoca Lukaku após eliminação da Bélgica na Copa do Mundo: 'temos que hospedá-lo'

O atacante belga Lukaku se tornou alvo de provocação do volante croata Rakitic após a eliminação da seleção da Bélgica da Copa do Mundo de 2022. A queda ocorreu depois do empate sem gols com a Croácia nesta quinta-feira (1º), pelo fechamento da 3ª rodada do Grupo F.

“Vamos Lukaku. Temos que hospedá-lo por um mês em Split (cidade da Croácia). Vamos”, afirmou.

Em campo, o centroavante desperdiçou inúmeras oportunidades de gols e deixou o campo chateado, dando um soco em uma estrutura do estádio Ahmad Bin Ali. Assim, se tornou o vilão da eliminação.

Na classificação, a Croácia terminou na vice-liderança, com cinco pontos, enquanto a Bélgica ficou em 3º, com quatro. O líder da chave foi Marrocos, com sete. Na lanterna, Canadá não pontuou. Nas oitavas, os croatas enfrentam o Japão, e os marroquinos tem pela frente a Espanha.