"Quer tirar foto com o Messi?", diz técnico da Arábia Saudita ao cobrar postura dos atletas; veja

O técnico Hervé Renard conduziu a Arábia Saudita na vitória diante da Argentina na estreia da Copa do Mundo do Catar na terça-feira (22). Em vídeo divulgado pela seleção árabe nas redes sociais, Renard cobrou postura mais dura dos atletas em campo, principalmente na marcação de Lionel Messi.

"É assim que você pressiona? Ou você quer tirar uma foto com o Messi? Ele pede a bola e eles ficam parados. Respeitam os torcedores. Eles têm que empurrá-lo e pressioná-lo", disse o treinador.

Arabia Saudí publicó la charla del entrenador, Hervé Renard, al descanso, cuando iban perdiendo 1-0 contra Argentina. "¿Así presionáis? ¿O queréis sacaros una foto con Messi? Pide la pelota y se quedan quietos. Respeten a los aficionados. ¡Tienen que empujarlo y presionarlo!". pic.twitter.com/nIcMacePpt — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 24, 2022

A Arábia Saudita iniciou o confronto perdendo por 1 a 0, após Messi converter pênalti. Ainda na etapa inicial, a Argentina balançou as redes com Lautaro Martínez, mas a arbitragem anulou por impedimento. Na etapa decisiva, com gols de Al-Shehri e Al-Dawsari, o time de Lionel Scaloni foi superado.

O time de Renard ocupa a liderança do Grupo C com três pontos. A seleção árabe entra em campo neste sábado (26), às 10h (horário de Brasília), contra a Polônia. O duelo acontece no Education City Stadium.

