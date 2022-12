Quem vai apitar a final da Copa do Mundo entre Argentina e França? Veja detalhes

Nesse domingo (18), Argentina e França decidem a Copa do Mundo do Catar. Para comandar o espetáculo no estádio Lusail, em Doha, a FIFA escolheu o árbitro polonês Szymon Marciniak.

Aos 41 anos, este é o segundo mundial no currículo do profissional. Nesta edição, ele esteve à frente de duas partidas. Apitou os jogos entre França e Dinamarca, ainda pela fase de grupos. Esteve também na partida das oitavas entre Argentina e Austrália.

Marciniak começou na profissão em 2011. Ele será auxiliado por outros dois poloneses. Seus assistentes serão Pawel Sokolnicki e Tomsz Listkiewicz. Uma curiosidade, o pai de Listkiewicz trabalhou na final da Copa de 1990, quando a Alemanha derrotou a Argentina por 1 x 0.

Polêmica em copas

Em 2018, no mundial realizado na Rússia, ele apitou dois confrontos, mas acabou sendo dispensado após um erro na disputa entre Alemanha e Suécia. Marciniak deixou de marcar um pênalti para o selecionado sueco.

Marciniak ainda ficou conhecido por outro fato inusitado. Ele chegou a ser anunciado na final da SuperCopa da UEFA, mas ficou de fora por causa de um problema cardíaco.