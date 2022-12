Quem Tite pode escalar como terceira opção para lateral esquerda? Veja opções e vote

A Seleção Brasileira pode enfrentar a Coreia do Sul na segunda-feira (5), às 16h (horário de Brasília), no Stadium 974, em Doha (QA), com a ausência de laterais-esquerdos. Alex Sandro sofreu lesão muscular no músculo do quadril esquerdo e desfalcou o Brasil contra Camarões, na sexta-feira (2). O reserva Alex Telles assumiu a titularidade, mas sofreu lesão no joelho e está fora da Copa do Mundo do Catar.

Caso Alex Sandro não tenha condições de jogo, o técnico Tite precisará improvisar para preencher a lacuna na posição. Entre as alternativas, estão os zagueiros Bremer e Marquinhos.

Titular da Seleção Brasileira, Marquinhos assumiu a vaga de Alex Telles diante de Camarões, após a lesão do lateral-esquerdo. Caso o camisa 4 do Brasil seja alocado para a função, Bremer disputaria vaga com Militão para compor o sistema defensivo ao lado de Thiago Silva.

Outra possibilidade, seria a utilização do volante Fabinho na posição.

