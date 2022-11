Quem joga hoje na Copa do Mundo? Veja onde assistir e horário das partidas desta terça (29)

A agenda de jogos da Copa do Mundo no Catar desta terça-feira, (29), tem mais quatro confrontos importantes, todos válidos pela terceira rodada da fase de grupos. Nesta última rodada as equipes decidirão quem classifica para as oitavas de final do Mundial. Holanda, Inglaterra, Irã e Equador entram em campo.

12h | Equador x Senegal | Fifa+, Cazé TV, SporTV, GE e Globoplay

12h | Holanda x Catar | Fifa+, Globo, Globoplay, SporTV e GE

16h | País de Gales x Inglaterra | Fifa+, Globo, Globoplay, SporTV e GE.

16h | Irã x Estados Unidos | Fifa+, SporTV, GE e Globoplay.