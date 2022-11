Quem joga hoje na Copa do Mundo? Veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (23)

A agenda de jogos desta quarta-feira (23) na Copa do Mundo conta com quatro partidas. Seleções consideradas favoritas ao título mundial estreiam nesta quarta-feira, como a Alemanha, a Espanha e a Bélgica. A Croácia, atual vice-campeã do torneio, também entra em campo. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (23)

COPA DO MUNDO

07h | Marrocos - Croácia | Globo, SporTV, GloboPlay e Fifa+

10h | Alemanha - Japão | Globo, SporTV, GloboPlay e Fifa+

13h | Espanha - Costa Rica | Globo, SporTV, GloboPlay, Fifa+ e Casimiro

16h | Bélgica - Canadá | Globo, SporTV, GloboPlay e Fifa+