A Copa do Mundo do Catar está chegando ao fim. Neste sábado (17), Croácia e Marrocos se enfrentam na briga pela medalha de bronze do torneio. O duelo será no Estádio Internacional Khalifa.



JOGOS DE HOJE, SÁBADO (17)

COPA DO MUNDO

12h - Croácia x Marrocos - Globo, SporTV, GloboPlay, GE e Fifa+. O Diário do Nordeste também acompanha a partida em tempo real.