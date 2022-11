Quem é Renata Silveira? Conheça a primeira mulher a narrar um jogo da Copa na TV aberta do Brasil

Dinamarca e Tunísia entram em campo às 10h, desta terça-feira (22) pela primeira rodada do grupo D da Copa do Mundo do Catar. O confronto será marcante para Renata Silveira, primeira mulher a narrar um jogo de Mundial na TV aberta brasileira. A narradora estará ao lado de Richarlyson, Zé Roberto e PC Oliveira, pela TV Globo.

A carioca faz parte do time global desde o final de 2020, quando foi contratada para comandar as narrações para o SporTV. O primeiro jogo aconteceu no dia 10 de março, quando comandou a transmissão da goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre o Moto Club-MA, pela Copa do Brasil.

A estreia no SporTV ocorreu com apoio de Renata Mendonça e PVC nos comentários. Há mais de dois anos nas transmissões, Renata acumula experiência em campeonatos brasileiros, Libertadores, Liga Europa, Copa da Rússia e outras competições internacionais. Agora, chegou a hora de debutar na Copa do Mundo pela TV aberta.

Pela Eurocopa de 2020, ela comandou o momento dramático e histórico durante o mal súbito do dinarmaquês Christian Eriksen no confronto entre Dinamarca e Finlândia, no dia 12 de junho de 2021.

TIME FEMININO

Além de Renata Silveira, o time feminino das transmissões da TV Globo e SporTV no Mundial conta com Ana Thaís Matos, Fernanda Colombo, Natália Nara, Barbara Coelho, Karine Alves e Formiga.

A TRAJETÓRIA

Renata Silveira tem 31 anos e começou a carreira no rádio, por meio do Grupo Globo, também. Com formação em educação física e pós-graduação em jornalismo esportivo, a carioca venceu um concurso em 2014 no qual o prêmio consistia em narrar dois jogos da Copa do Mundo.

A primeira transmissão na televisão aconteceu em 2018, pela Fox Sports, quando narrou os jogos: Brasil 1 x 1 Suíça, Brasil 1 x 2 Bélgica e a final do Mundial da Rússia entre França e Croácia, com vitória dos franceses por 4 a 2.

Para a Copa do Mundo do Catar, o Grupo Globo convocou sete narradores. Renata Silveira faz parte do grupo ao lado de Galvão Bueno, Luís Roberto, Cléber Machado, Luís Carlos Júnior, Milton Leite, Gustavo Villani e Everaldo Marques.