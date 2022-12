Quartas de final da Copa do Mundo de 2022; veja confrontos definidos

A Copa do Mundo de 2022 entrou na reta final com o início do mata-mata. Neste sábado (3), as quartas de final começaram a ser definidas, com clássicos mundiais pela frente no Mundial do Catar. O Brasil decide uma vaga na eliminatória nesta segunda-feira (5), quando enfrenta a Coreia do Sul, às 16h (de Brasília), no estádio 974, pelas oitavas. Antes, diversos jogos foram decretados.

Na próxima fase, oito seleções irão brigar por mais quatro vagas, sacramentando os semifinalistas. As oitavas seguem até terça (6), com as quartas de final iniciando na sexta (9). Até o momento, o jogo de maior peso é Inglaterra x França, rivais na Europa.

O outro duelo confirmados é: Argentina x Holanda. Confira abaixo todo o chaveamento da Copa do Mundo.

Legenda: O Brasil está do mesmo lado da Argentina no chaveamento da Copa do Mundo Foto: divulgação / Fifa

Tabela da Copa do Mundo de 2022 | Datas e confrontos

Oitavas de final

03/12 (sábado) | Holanda 3x1 Estados Unidos

03/12 (sábado) | Argentina 2x1 Austrália

04/12 (domingo) | França 3x1 Polônia

04/12 (domingo) | Inglaterra 3x0 Senegal

05/12 (segunda-feira) | Japão x Croácia - 12h (Oitavas 5)

05/12 (segunda-feira) | Brasil x Coreia do Sul - 16h (Oitavas 6)

06/12 (terça-feira) | Marrocos x Espanha - 12h (Oitavas 7)

06/12 (terça-feira) | Portugal x Suíça - 16h (Oitavas 8)

Quartas de final

09/12 (sexta-feira) | Holanda x Argentina - 16h

09/12 (sexta-feira) | Vencedor das oitavas 5 x vencedor das oitavas 6 - 12h

10/12 (sábado) | França x Inglaterra - 16h

10/12 (sábado) | Vencedor das oitavas 7 x vencedor das oitavas 8 - 12h

Semifinal

13/12 (terça-feira) | Vencedor das quartas 1 x vencedor das quartas 2 - 16h

14/12 (quarta-feira) | Vencedor das quartas 3 x vencedor das quartas 4 - 16h

Decisão do 3º lugar

17/12 (sábado) | Perdedor da semifinal 1 x perdedor da semifinal 2 - 12h

Final

18/12 (domingo) | Vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2 - 12h

Onde assistir

A Copa do Mundo é transmitida pela Rede Globo na TV Aberta, e pelos canais SporTV na TV Fechada. Através da Twitch e do YouTube, o streamer Casimiro realiza transmissões na CazéTV. O Diário do Nordeste realiza tempo real dos jogos.