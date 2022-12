Quando vai ser a semifinal da Copa do Mundo? Veja datas

As semifinais da Copa do Mundo do Catar começam na próxima terça-feira (13), com a disputa dos vencedores dos duelos entre Croácia x Brasil e Holanda x Argentina, às 16h de Brasília, no Estádio Lusail. O outro confronto das semifinais acontece na próxima quarta-feira (14), com a disputa dos vencedores dos duelos entre Inglaterra x França e Marrocos x Portugal, às 16h de Brasília, no Estádio Al Bayt.

A ÚLTIMA SEMIFINAL DA SELEÇÃO BRASILEIRA

A Seleção Brasileira quer voltar a disputar uma semifinal de Copa do Mundo após oito anos. A última vez que o Brasil disputou essa fase no Mundial foi em 2014, na Copa do Mundo do Brasil. Naquela ocasião, a Seleção Brasileira sofreu uma das maiores derrotas da história das Copas do Mundo: jogando no Mineirão, perdeu por 7 a 1 para a Alemanha.

SEMIFINAIS DA COPA DO MUNDO DE 2018

Na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia, as semifinais foram disputadas por França, Bélgica, Croácia e Inglaterra. A França eliminou a Bélgica, vencendo por 1 a 0. Já no outro jogo, a Croácia venceu a Inglaterra por 2 a 1. Na grande final do torneio, a França foi campeã, vencendo a Croácia por 4 a 2.

CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL