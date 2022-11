Qual dia da abertura da Copa 2022? Veja horário, atrações e onde assistir

A Copa do Mundo vem aí! O Mundial do Catar vai começar no dia 20 de novembro. A cerimônia de abertura terá início às 12h (de Brasília), no Estádio Al Bayt.

O evento será uma hora antes do jogo de estreia, entre Catar e Equador. A primeira partida da Seleção Brasileira será no dia 24, diante da Sérvia.

DATA E HORÁRIO

A abertura será ás 12h (de Brasília) do dia 20 de novembro.

LOCAL

A abertura da Copa do Mundo será no estádio Al Bayt. A praça vai receber oito partidas do torneio, entre fase de grupos, oitavas e semifinais.

ONDE ASSISTIR

TV Globo, Globoplay e SporTV. O Diário do Nordeste também acompanha em tempo real.

ATRAÇÕES

Parte das atrações ainda é um mistério. O cantor sul-coreano Jung Kook, do grupo de K-pop BTS, e o rapper Lil Baby, que trabalhou numa das músicas do torneio, estão confirmados.

Black Eyed Peas, Robbie Williams e Nora Fatehi são especulados.

JOGOS DO BRASIL NA COPA DO MUNDO DE 2022

Os jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo já estão definidos. Confira:

24/11 - 16h - Brasil x Sérvia

28/11 - 13h - Brasil x Suíça

2/12 - 16h - Camarões x Brasil

DATAS DAS FASES DA COPA DO MUNDO DE 2022