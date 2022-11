Protagonista do México, Ochoa entra para lista de jogadores que disputaram cinco Copas do Mundo

Protagonista do México nesta terça-feira (22) ao defender o pênalti de Lewandowski, da Polônia, e manter o empate contra a Polônia, no Stadium 974, em Doha (QA), o goleiro Guillermo Ochoa entrou para a história da Copa do Mundo ao disputar o quinto mundial da história.

A trajetória do arqueiro mexicano em Copa do Mundo teve início em 2006. Desde então, figurou entre os titulares do México em 2010, 2014, 2018 e 2022. Ochoa está na lista ao lado dos compatriotas Antonio Carbajal (1950-1966) e Rafael Márquez (2002-2018). O alemão Lothar Matthäus (1982-1998) e o italiano Gianluigi Buffon (1998-2014) também figuram no ranking.

O atacante Lionel Messi, da Argentina, esteve em campo na derrota para a Arábia Saudita e também entrou para a seleta lista. Além de Ochoa, devem disputar a quinta Copa do Mundo o mexicano Andrés Guardado e o português Cristiano Ronaldo.