Portugal x Gana ao vivo pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

Nesta quarta-feira, (24), a Copa do Mundo do Catar tem mais estreantes em campo. Portugal e Gana, do Grupo H, se enfrentam às 13h no estádio 974 no quarto dia de Mundial.

Os portugueses contam com Cristiano Ronaldo, que teve seu contrato com o Manchester United rescindido em comum acordo, para conquistar o título inédito no Catar. O técnico da equipe, Fernando Santos afirmou que vai fazer seu time jogar um futebol dinâmico e criativo nesta quinta-feira.

A seleção de Gana vem com a intenção de surpreender no Mundial e vencer a equipe de Cristiano Ronaldo. O técnico do time, Otto Addo, falou que não tem medo do craque português.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do Fifa+, Globo e SporTV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Portugal: Diogo Costa; Nuno Mendes, Pepe, Ruben Dias e João Cancelo; William Carvalho, Rúben Neves e Bruno Fernandes; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. Técnico: Fernando Santos.

Gana: Ati Zigi; Mensah, Salisu, Amartey e Tariq Lamptey; Abdul Samed, Thomas Partey e Kudus; Andre Ayew, Jordan Ayew e Sulemana. Técnico: Otto Adda.

PORTUGAL X GANA | FICHA TÉCNICA

Horário: 13h

Local: Lusail

Data: 24/11

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Assistentes: Kyle Atkins e Corey Parker (Estados Unidos)

Árbitro de Vídeo: Armando Villarreal (Estados Unidos)

OUTRO JOGO DO GRUPO H

Às 10h Uruguai e Coreia do Sul se enfrentaram na Cidade da Educação e empataram em 0 a 0.