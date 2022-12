Parceiros no Tottenham, Son Heung-Min e Richarlison se enfrentam no jogo do Brasil

Na tarde desta segunda-feira, (5), Brasil e Coreia do Sul se enfrentam em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, e o jogo irá proporcionar o reencontro dos companheiros de equipe Richarlison e Son Heung-Min. O jogo acontece no Estádio 974 às 16h.

Son e Richarlison no Tottenham

Son e Richarlison, juntos, fizeram 13 jogos no Tottenham, sendo nove pela Premier League e quatro partidas pela Champions League. O retrospecto entre as equipes é de oito vitórias, três empates e duas derrotas. Son marcou cinco gols e Richarlison colocou a bola nas redes apenas duas vezes.

Os dois já se enfrentaram 12 vezes e o retrospecto não é favorável a nenhum dos lados. São quatro vitórias para cada lado e quatro empates. Com o jogo de logo mais os dois jogadores irão para o desempate e vão ver quem seguirá sonhando com o troféu mais importante do futebol.

Jogo do Brasil na Copa

Ao total, as duas seleções, Coreia do Sul e Brasil já se enfrentaram seis vezes, com vantagem do Brasil nos confrontos, vencendo cinco partidas, mas esta será o primiero confronto válmido por uma competição oficial. A partida mais recente aconteceu ainda em 2022. Em junho deste ano, as seleções se enfrentaram em Seul, e os brasileiros golearam por 5 a 1.