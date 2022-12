Onde será a Copa de 2026? Fifa pensa em novo formato para próxima competição

A Copa do Mundo do Catar chegou ao fim no último domingo, (18), e os fãs de futebol e do torneio já estão ansiosos e aguardam pela próxima edição. Prevista para 2026, a próxima copa terá Estados Unidos, Canadá e México como países sede do Mundial e vai estrear com um novo formato. Disputada por 48 seleções, o próximo torneio promete muitas emoções.

Os três países foram escolhidos pela estratégia de jogos. Levando em consideração que mais países irão disputar o título, irá aumentar a necessidade de haver mais locais para receber os jogos. Por isso a demanda por estádios aumenta e será disputada em 16 cidades, sendo o Estados Unidos o país que mais vai receber partidas.

QUAL SERÁ O FORMATO DA COPA DE 2026?

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 seleções. Em 2017 a FIFA havia anunciado que o torneio seria dividido em 16 grupos com três selções cada, porém, a entidade ainda não decidiu qual o formato que irá seguir. O presidente Gianni Infantino afirmou que irá voltar com a discussão nas próximas reuniões.