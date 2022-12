O que se sabe sobre o ex-jogador condenado à morte no Irã

Amir Nasr Azadani, ex-jogador de futebol, foi condenado à morte por participar de protestos que defendem os direitos das mulheres do seu país, o Irã. A onda de manifestações teve origem com a morte de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos, acusada de não usar adequadamente o hijab, véu que as mulheres iranianas devem usar cobrindo os cabelos. Veja as últimas notícias do caso até esta quarta-feira, (21)

Amir é um ex-jogador de futebol, de 26 anos, que chegou a entrar em campo na Iran Pro League. O ex-futebolista atualmente está preso e desde sua condenação as suas redes sociais tem uma foto de perfil preta e sua última publicação foi feita no dia 3 de abril.

Segundo a BBC, o ex-jogador é acusado de ser membro de um grupo armado que assassinou três agentes de segurança em 16 de novembro na cidade de Isfahan, no Irã.

O jogador está condenado à pena de morte, enforcamento em praça pública, por participar de protestos no Irã pelos direitos da mulheres.

"A chegada de um novo ano traz sempre novos pensamentos, novas ações e novas decisões para o futuro. O futuro que todos esperamos é melhor do que o passado. Desejo-lhe saúde, felicidade, vitória, gentileza, amizade e amor no novo ano. 9/7/2017 o início de um ano de sonho", escreveu o jogador em uma publicação nas redes sociais em 2020.

Today at the final of the World Cup, I only hope the players on the field and the whole world remembers that there’s a man and fellow footballer called Amir Nasr, on death row, only for speaking in favor of Women’s rights. pic.twitter.com/VdMicGVaml