O que está em jogo para a 3ª rodada da Copa do Mundo: veja cenários dos grupos C ao H

A 3ª rodada da Fase de Grupos começou nesta segunda-feira (29) e continua até a sexta, definindo os 16 classificados para as Oitavas de Final. Os grupos A e B já foram definidos, com Holanda e Senegal se classificando no A, Inglaterra e Estados Unidos no B. Os 4 classificados se juntam à Brasil, França e Portugal, que garantiram vaga antecipadamente, mas lutando ainda por liderança das suas chaves.

Confira o que cada seleção precisa para se classificar ou terminar na liderança dos grupos C ao H.



Grupo C

Legenda: Lionel Messi marcou na vitória da Argentina contra o México pela 2ª rodada da Copa Foto: Divulgação / Argentina

Jogos

30/11/2022 - 16h

Polônia x Argentina

Arábia Saudita x México

Chances de cada um:

Polônia (1º com 4 pontos):

Se empatar, está classificada. Se perder, torce por um empate entre Arábia x México. Se vencer a Argentina garante a 1ª posição.

Argentina (2º com 3 pontos):

Em caso de vitória por qualquer placar, se classifica; Se empatar, deverá torcer para a Arábia Saudita não ganhar do México.

Arábia Saudita (3º com 3 pontos):

Em caso de vitória, estará classificada. Se empatar, a Argentina tem que perder.

México: (4º com 1 ponto)

Se classifica se vencer a Arábia e a Argentina perder para a Polônia. Se a Argentina empatar, terá de vencer por 4 gols de diferença

GRUPO D

Legenda: A França venceu a Dinamarca pela 2ª rodada e já está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo Foto: FRANCK FIFE / AFP

Jogos:

30/11/2022 - 12h

Tunísia x França

Austrália x Dinamarca

Chances de cada um:

França (1ª com 6 pontos):

Já classificada. Para ser líder do grupo, precisa empatar com a Tunísia

Austrália (2ª com 3 pontos)

Para se classificar sem depender de outros resultados, precisa a vencer Dinamarca. Se empatar, só garante vaga se a Tunísia não vencer a França.



Dinamarca (3ª com 1 ponto)

Precisa vencer a Austrália para se classificar, contanto que a Tunísia não vença a França por uma diferença maior de gols

Tunísia (4ª com 1 ponto)

Precisa vencer a França para se classificar, contanto que a Dinamarca não vença a Austrália por uma diferença maior de gols



Grupo E

Legenda: A Espanha lidera o Grupo E da Copa do Mundo Foto: Divulgação / Espanha

Jogos

01/12/2022 - 16h

Japão x Espanha

Costa Rica x Alemanha

Chances de cada um

Espanha (1ª com 4 pontos)

Se empatar está classificada e só perde a liderança se a Costa Rica ganhar da Alemanha. Em caso de derrota, estará fora caso a Costa Rica vença a Alemanha.

Japão (2ª com 3 pontos)

Se vencer, está classificado. Se empatar, torce por um empate entre Costa Rica x Alemanha

Costa Rica (3ª com 3 pontos)

Se vencer, está classificada. Se empatar, torcer pro Japão não vencer a Espanha.

Alemanha (4ª com 3 pontos)

Precisa vencer a Costa Rica e torcer para um empate entre Japão x Espanha. Se empatar, está eliminada.

Grupo F

Legenda: A Croácia fará um duelo de peso com a Bélgica por uma vaga nas Oitavas de Final da Copa Foto: Divulgação / FIFA

Jogos

01/12/2022 - 12h

Croácia x Bélgica

Canadá x Marrocos

Croácia (1º com 4 pontos):

Se empatar está classificada. Se perder para a Bélgica, precisa torcer para que o Canadá vença o Marrocos.

Marrocos (2º com 4 pontos):

Se empatar está classificada. Se perder, a Bélgica não pode vencer a Croácia.

Bélgica: (3º com 3 pontos):

Apenas a vitória garante a classificação. Se empatar, Marrocos precisa perder para o Canadá por 3 gols de diferença

Canadá (4º com 0 ponto):

Já eliminado.

Grupo G

Legenda: O Brasil venceu a Suíça e garantiu vaga para as Oitavas de Final da Copa de forma antecipada Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Jogos

02/12/2022 - 16h

Camarões x Brasil

Sérvia x Suíça

Chances de cada um:

Brasil (1ª com 6 pontos):

Já classificado. Para ser líder do grupo, precisa empatar com Camarões

Suíça (2ª com 3 pontos)

Para se classificar sem depender de outros resultados, precisa a vencer Sérvia. Se empatar, só garante vaga se a Camarões não vencer o Brasil.



Sérvia (3ª com 1 ponto)

Precisa vencer a Suíça para se classificar. Se Camarões vencer o Brasil, precisará marcar um gol a mais ser a 2ª colocada.

Camarões (4ª com 1 ponto)

Se vencer o Brasil, precisa que a Sérvia não vença a Suiça por uma maior diferença de gols. Se forem placares iguais, a Seleção africana avança.

Grupo H

Legenda: Portugal garantiu vaga nas Oitavas de Final ao vencer o Uruguai Foto: Divulgação / FIFA

Jogos

02/12/2022 - 12:00

Coreia do Sul x Portugal

Gana x Uruguai

Chances de cada um:

Portugal (1ª com 6 pontos):

Já classificado. Para ser líder do grupo, precisa empatar com a Coreia do Sul

Gana (2ª com 3 pontos)

Para se classificar sem depender de outros resultados, precisa a vencer o Uruguai. Se empatar, só garante vaga se a Coreia do Sul não vencer Portugal por dois gols de diferença.



Coreia do Sul (3ª com 1 ponto)

Precisa vencer a Portugal por dois gols de diferença e torcer por um empate entre Gana e Uruguai.

Uruguai (4ª com 1 ponto)

Se vencer Gana, precisa que a Coreia do Sul não vença Portugal. Se isso acontecer, precisa abrir dois gols de saldo.