Neymar volta aos treinos com bola neste sábado, segundo médico da seleção brasileira

O atacante da seleção brasileira, Neymar, ausente desde a estreia mundial por uma lesão no tornozelo direito, voltará a trabalhar em campo neste sábado, (3), dois dias antes do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul nas oitavas de final, informou o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. O reencontro do camisa 10 com a bola é um alívio para a Seleção, que sofre com o desmonte gradual de sua defesa.

"Com relação ao Neymar e Alex Sandro nós ainda temos 72 horas antes do nosso próximo jogo. Vamos contar com o tempo a nosso favor. Temos possibilidades ainda. E vamos aguardar como vai ser essa transição. Eles ainda não começaram o trabalho em campo com bola. Isso vai ser feito a partir deste sábado", disse Rodrigo Lasmar na coletiva de imprensa após a derrota para Camarões.

"É importante observar como vai ser a resposta dos jogadores a esse novo estímulo. Dependendo disso, desses próximos dois dias, eles vão poder ter ou não condições", completou.

Lasmar garantiu que Danilo tem apresentado "uma evolução muito positiva" e nesta sexta-feira, (2), fez "um trabalho intenso em campo, já com bola".

O atacante Gabriel Jesus e o lateral Alex Telles saíram da partida contra o Camarões sentido dores e, de acordo com o diagnóstico, os atletas tiveram lesão confirmadas e estão fora da Copa do Mundo do Catar.

A seleção brasileira agora vai se preparar para o confronto contra os coreanos pelas oitavas de final da Copa do Mundo, que será disputado na segunda-feira, (5), no estádio 974, em Doha, às 16h.