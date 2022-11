Neymar se pronuncia após ter lesão confirmada: 'Um dos momentos mais difíceis da minha carreira'

Na tarde desta sexta-feira, (25), Neymar se pronunciou nas suas redes sociais após ter lesão confirmada pelo médico da seleção brasilera, Rodrigo Lasmar. A lesão ligamentar lateral no tornozelo e um pequeno edema ósseo tiraram o camisa 10 do Brasil da fase de grupos da Copa do Mundo, com possível retorno somente nas oitavas de final.

Na publicação, Neymar escreveu que jamais deseja o mal de alguém e sim ajuda quem precprecisa, ainda completou que nada em sua vida foi fácil e que sempre teve que correr atrás de seu sonho.

"Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma copa do mundo 😞 tenho lesão sim, é chata, vai doer mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo", escreveu o craque.

Além de Neymar, o lateral da seleção brasileira, Danilo, também será baixa na seleção nos dois próximos jogos por um motivo semelhante, lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo.

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, atualizou nesta sexta-feira (25) as informações sobre a situação dos atletas Neymar Jr e Danilo. Ambos machucaram o tornozelo na partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo, na quinta-feira (24), contra a Sérvia.



AMIGOS DE NEYMAR SE SOLIDARIZAM

Amigos próximos ao camisa 10, nas últimas horas fizeram publicações nas redes sociais prestando apoio ao craque brasileiro. Entre eles estão Bruninho, levantador da seleção brasileira de vôlei.