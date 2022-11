Neymar posta foto do tornozelo após machucado na Copa do Mundo; veja

O atacante Neymar Júnior publicou neste sábado (26) a imagem do tornozelo lesionado na vitória do Brasil diante da Sérvia na estreia da Copa do Mundo. O atleta foi diagnosticado com entorse e desfalcará a Seleção Brasileira na fase de grupo. .

Nas imagens divulgadas pelo camisa 10 do Brasil, é possível observar o inchaço no local. Neymar Júnior realiza atividades com a fisioterapia da Seleção Brasileira visando estar apto para o mata-mata, caso a equipe se classifique na fase de grupo.

Ainda na publicação, Neymar demonstrou otimismo com a recuperação: "Boraaaa!!!", escreveu.

Legenda: Neymar Júnior exibe tornozelo inchado nas redes sociais Foto: Reprodução

Nesta segunda-feira (28), o Brasil enfrenta a Suíça, em jogo que pode decidir a classificação brasileira ao mata-mata da Copa do Mundo do Catar. Como substituto de Neymar, o técnico Tite tem quatro opções: Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Rodrygo ou Gabriel Martinelli.