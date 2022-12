Neymar iguala marca de Pelé e Ronaldo de gols em Copas seguidas pelo Brasil

Depois de perder os dois últimos jogos da fase de grupos, Neymar voltou de lesão nesta segunda-feira(5), na vitória do Brasil por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, e igualou marca de Pelé e Ronaldo pela Seleção.

Ao converter o pênalti no segundo gol sobre os sul-coreanos, o camisa 10 alcançou o 'Rei' e o 'Fenômeno' como os únicos jogadores brasileiros a balançar as redes em pelo menos três Mundiais diferentes.

"Alcançar marcas para mim é um orgulho muito grande. Alcancei coisas que eu jamais imaginaria que iria alcançar,então eu estou muito contente e muito feliz", disse Neymar à TV Globo depois da partida.

Melhoras para Pelé

Legenda: Os jogadores brasileiros entraram no gramado contra a Coreia do Sul com uma faixa em homenagem ao Rei do futebol, Pelé Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O astro também desejou melhoras a Pelé, internado desde o dia 29 de novembro em São Paulo para reavaliar um tratamento contra o câncer de cólon.

"É difícil falar sobre o momento que o Pelé está passando, mas eu desejo todas as melhores coisas para ele. Espero que ele fique bem de saúde o mais rápido possível e que ele possa pelo menos ser confortado coma vitória e com a faixa que a gente dedicou a ele no final".

Retorno de lesão

Depois de ficar fora contra Suíça (vitória por 1 a 0) e Camarões (derrota por 1 a 0) na primeira fase, Neymar falou sobre a recuperação da lesão que sofreu no tornozelo na estreia,contra a Sérvia (2 a 0).

"Bateu um medo muito grande, porque vinha muito bem, de uma temporada muito boa,e sofrer uma lesão como eu sofri é bemduro",comentou.

"Valeu o esforço deter ficado até 11h da manhã tratando com o fisioterapeuta e os outros dias até 5h, 6h da manhã. Acho que todo sofrimento agora é válido para que no final a gente possa coroar uma coisa tão bonita que vai acontecer",concluiu Neymar.