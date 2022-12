Neymar fala com fãs da janela da casa da irmã e ‘recusa’ ida para o Corinthians; veja vídeo

O meia-atacante Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, atendeu alguns fãs na janela da casa de sua irmã, Rafaella Santos, em Alphaville, bairro nobre de São Paulo (SP). Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o jogador acenando com a mão para alguns torcedores que estavam na entrada da casa.

Entre os torcedores que estavam aguardando pelo aceno de Neymar estava uma criança torcedora do Corinthians. Ao ver o atacante, a criança perguntou se ele poderia jogar no Timão. “Não dá”, disse o camisa 10 da Seleção Brasileira em resposta ao pedido. Neymar foi revelado pelo Santos, um dos principais rivais do Corinthians.

Bom... o torcedor corinthiano fez a tentativa com Neymar. 😂 pic.twitter.com/qnAZx2zvfx — ⚽ (@DoentesPFutebol) December 14, 2022

Neymar retornou ao Brasil após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. A seleção perdeu para a Croácia nos pênaltis na última sexta-feira (9) e deu adeus ao sonho do título nesta edição do Mundial. Neymar marcou o único gol brasileiro na partida, no primeiro tempo da prorrogação.

O meia-atacante aguarda o término da Copa do Mundo do Catar para se reapresentar ao Paris Saint-Germain para a disputa do restante da temporada 2022/23. A equipe francesa lidera com ampla vantagem o Campeonato Francês e está classificada para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, tendo o Bayern de Munique como adversário.