Neymar e Ronaldo Fenômeno elogiam atuação de Casemiro, que se emociona; veja vídeo

Além do gol na vitória contra a Suíça, Casemiro teve uma grande atuação no meio de campo da seleção brasileira nos dois jogos da Copa do Mundo do Catar. O volante foi elogiado por ninguém menos que Ronaldo Fenômeno, ex-jogador, e o companheiro de equipe, Neymar.

O ex-camisa 9 da seleção brasileira bateu um papo com o camisa 5 logo após o duelo contra a Suíça, nesta segunda-feira (29), na Ronaldo TV, e elogiou bastante o jogador.

"Tuas partidas, na minha opinão, você foi o melhor em campo nas duas. Parabéns. E hoje com um golzinho... Caramba! Marcando gol em Copa, pô. Que irado!", disse Ronaldo.

Emocionado, Casemiro, que também atuou pelo Real Madrid e agora defende o Manchester United, relembrou a infância na resposta ao ídolo.

"Obrigado. Tu não tem noção... Pra mim, é um privilégio escutar isso de você. Te vi jogando, já te falei várias vezes lá em Madrid, você é meu ídolo. Obrigado mesmo. Você, Roberto Carlos, Kaká... fiquei feliz mesmo, de coração. Fico feliz receber elogios como esse. Eu te vi jogar molequinho...", relembrou.

"Assim eu fico muito velho", rebateu Ronaldo e os dois riram.

Casemiro se destaca não só pela qualidade ofensiva, mas como grande marcador e criador, características da função. Outro a reverenciar o jogador foi o companheiro de equipe. Nas redes sociais, Neymar, grande estrela do elenco brasileiro, cravou:

"Casemiro é o melhor volante do mundo há muito tempo", escreveu o atacante no Twitter.

No duelo contra a Suíça, o jogador acertou 85,4% dos passes, teve 61 ações a bola, fez 4 interceptações, 1 desarme, 2 finalizações e 1 gol. O Brasil volta a campo nesta sexta-feira (2), quando enfrenta Camarões no Estádio de Lusail, às 16h (de Brasília), em último jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

VEJA O VÍDEO: