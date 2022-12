Neymar e Modric: duelo dos camisas 10 vale a vaga na semifinal; veja

De um lado, a seleção favorita ao hexacampeonato, do outro, a atual vice-campeã do mundo. É assim que o duelo de quartas de final da Copa do Mundo entre Brasil e Croácia criará faíscas nesta sexta-feira, (9), no estádio Cidade da Educação às 12h.

Camisas 10 vestidas por jogadores habilidosos e líderes em suas equipes, Neymar e Modric buscam reescrever suas histórias no Mundial. A Seleção Brasileira chega confiante ao confronto após garantir a classificação às quartas de final ainda no primeiro tempo na partida contra a Coreia do Sul, mas também prestes a recuperar sua defesa titular após uma série de lesões que em certos momentos a deixou com apenas um lateral de ofício, o veterano Daniel Alves.

O vencedor do embate, por sua vez, vai encarar na semifinal o ganhador entre Argentina e Holanda, segundo jogo desta sexta-feira, (9).

A MARCA DE PELÉ

Recuperado de uma lesão no tornozelo direito que o fez perder dois jogos da fase de grupos, Neymar irá liderar o ataque brasileiro contra os croatas, além de buscar superar tabus: o de vencer uma seleção europeia em quartas de final, que não acontece desde 2002, e o de se igualar a Pelé como artilheiro da Seleção (77 gols).

O jogador do Paris Saint-Germain marcou um gol de pênalti na vitória sobre os sul-coreanos e agora está a um gol da marca do Rei do futebol, de 82 anos, que se encontra hospitalizado em São Paulo para reavaliar o tratamento de um câncer no cólon.

Para ajudar nesta missão, Ney conta com a ajuda de um dos principais nomes da seleção, Vinícius Júnior, que marcou um gol e deu duas assistências no Mundial no Catar. O atacante do Real Madrid conhece bem Modric, seu companheiro no clube merengue, e alerta que os europeus são muito mais do que o seu capitão.

"A Croácia tem a base da última Copa, quando chegaram à final contra a França, então temos que estar preparados não só para Modric, mas para todo o elenco. Eles jogam em grandes clubes e vão dar o melhor para tentar nos vencer", afirmou 'Vini'.