Neymar e Marquinhos perdem o primeiro treino da seleção para Copa do Mundo

O primeiro treino da seleção brasileira aconteceu às 12h desta segunda-feira, (14), e a preparação, na teoria, deveria ter contado com a presença de todos os jogadores convocados, porém, Neymar e Marquinhos, do Paris Saint Germain, não treinaram por não conseguir chegar a tempo em Turim, onde a delegação está concentrada antes de ir para o Catar.

O motivo da demora seria um problema no sistema aeroviário da Europa, causado por uma greve de funcionários. Paris é um dos lugares mais afetados e os jogadores só devem chegar na cidade italiana no final do dia.

O atacante do Brasil foi alvo de duras críticas na internet, entre elas os internautas citam a falta de comprometimento do jogador com a seleção brasileira.