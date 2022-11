Neymar e Danilo passam por exames para avaliar gravidade das lesões e ficam fora do treino

Neymar e Danilo foram submetidos a exames nesta sexta-feira (25) no hospital Aspetar, em Doha. O intuito era idenetificar o nível da gravidade das lesões sofridas por eles. O atacante e o lateral se machucaram no jogo contra a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo do Catar.

Médico da seleção, Rodrigo Asmar explicou que o atacante sofreu uma entorse após a dividida com Milenkovic. O lateral teve a mesma lesão do atacante. O inchaço no pé de Neymar não diminuiu e preocupa, diferente do trauma sofrido por Danilo.

Os resultados dos exames devem sair ainda nesta sexta-feira e vão definir o futuro do jogador na Copa do Catar. Os jogadores seguem no hotel para tratamento fisioterápico com foco nas próximas rodadas do torneio.