Neymar deve ir no banco de reservas contra a Coreia do Sul e entrar caso necessário

Apesar das boas notícias no treinamento deste sábado (4), com a volta de Neymar e Danilo para a atividade junto aos demais jogadores, a escalação da equipe brasileira contra a Coreia do Sul, em partida válida pelas oitavas de final do torneio, nesta segunda-feira (5), às 16h, no Estádio 974, deve seguir com alguns prejuízos.

Com receio de perder Neymar para o restante da competição, em caso de nova pancada, Tite deve levar o craque do PSG, pelo menos, para o banco de reservas. Caso haja necessidade, o camisa 10 deve entrar na partida ainda sem estar recuperado 100% da lesão no tornozelo direito. A informação é do jornalista Juca Kfouri.

Alex Sandro, no momento, é o atleta que é menos provável de aparecer no confronto contra os asiáticos. O lateral esquerdo ainda não se recuperou da sua lesão e departamento médico brasileiro teme o agravamento do quadro nas oitavas de final, com objetivo de tê-lo 100% em uma possível quartas de final.

Legenda: Neymar e Danilo estão se recuperando de lesões nos tornozelos Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

Danilo em nova função?

A boa notícia, de verdade, diz respeito a Danilo. O lateral da Juventus está apto para entrar como titular, mas deve ir para a lateral esquerda. Militão deve ir para a lateral direita, assim como atuou contra a Suíça, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A zaga deve voltar a ser formada com Thiago Silva e Marquinhos.

Na frente, no lugar de Neymar, na titularidade, persiste a dúvida. Rodrygo pode ser escalado para cumprir exatamente o papel de Neymar, com Paquetá como segundo volante, formação da partida contra a Sérvia, na estreia da Copa. Porém, pode ter Paquetá na função de Neymar e a escalação de Fred ou Bruno Guimarães como volante.