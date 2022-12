Neymar, CR7, Messi e Bale: craques são donos de aviões de luxo

Após a derrota da Seleção Brasileira para a Croácia na Copa do Catar, na última semana, Neymar deixou o país em um voo particular. Assim como ele, outros jogadores que perderam a competição optaram por voltar para onde residem de forma mais reservada.

Alguns com voos fretados, outros em seus jatos particulares. O próprio Neymar, inclusive, tem um avião só seu. Outros craques da Copa deste ano, como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e Messi, também. Confira abaixo os aeromodelos de luxo dos atletas:

Neymar

Legenda: Neymar tem um modelo Dassault Falcon 900LX. Foto: Katsuhiko Tokunaga/Dassault

Legenda: Avião suporta até 14 passageiros. Foto: Dassault

O jogador brasileiro tem em sua garagem de aviões o modelo Falcon 900LX, da Dassault, que custa entre de US$ 44 milhões (R$ 235,7 milhões) e US$ 20 milhões (R$ 107 milhões), a depender do tempo de vida da aeronave. Esta tem capacidade de até 14 passageiros, podendo levá-los aos seus destinos com velocidade de 920 km/h.

Na aeronave, é possível configurar ambientes como uma cabine para passaeiros, um lounge e um quarto privativo. Além disso, há uma cozinha no veículo caso os tripulantes queiram preparar alimentos durante o voo.

No caso de Neymar, o avião não é sua propriedade de fato, ele apenas tem registro para realizar a sua operação, em um contrato de leasing.

Cristiano Ronaldo

Legenda: Cristiano Ronaldo tem um Gulfstream G200. Foto: Divulgação/Gulfstream

Legenda: Assim como o de Neymar, o avião de CR7 possui uma cozinha e um espaço interno aconchegante. Foto: Divulgação/AviaPages

Já o Gulfstream G200 do craque português custa cerca de US$ 23 milhões. O avião se movimenta em uma velocidade de 870 km/h, podendo levar até oito passageiros por vez.

A aeronave tem três poltronas divã, três camas, lavabo, cabines para a tripulação e um espaço de cozinha.

Lionel Messi

Legenda: Lionel Messi tem um Gulfstream V. Foto: USCG

Legenda: As cabines do avião de Messi oferecem grande conforto aos passageiros. Foto: Divulação/ComparePrivatePlanes

O Gulfstream GV do ídolo argentino dos gramados custa US$ 15 milhões. Os 15 passageiros que o avião é capaz de comportar podem ser transportados a uma velocidade de 900 km/h.

O modelo foi o primeiro jato executivo de alcance ultralongo produzido pela empresa, podendo realizar voos diretos de Nova York a Tóquio.

A aeronave é dividida em três zonas individuais que podem ser alteradas para comportar novas configurações. Há uma cozinha, tomadas elétricas, mesas de trabalho dobráveis ​​e sistemas de entretenimento multimídia.

Gareth Bale

Legenda: Gareth Bale tem um Cessna Citation Excel. Foto: Reprodução/Luna Jets

Legenda: Interior da aeronave de Bale. Foto: Divulação/ComparePrivatePlanes

O astro galês também não fica de fora. Com seu Cessna Citation Excel de US$ 6,4 milhões, pode transportar oito passageiros normalmente a uma velocidade de 800 km/h. Contudo, com um arranjo de assentos diferente, o veículo aguenta até onze pessoas.

Com informações do Uol