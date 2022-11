Narrador Luís Roberto é afastado de transmissões da Copa do Mundo

A Rede Globo sofreu uma baixa nas transmissões para os próximos dias da Copa do Mundo. O narrador Luís Roberto foi afastado dos jogos da emissora no Mundial para tratar uma sinusite desenvolvida no Catar.

Luís Roberto narrou dois jogos até aqui, a abertura que terminou com vitória do Equador por 2 a 0 sobre o Catar, e a goleada da França por 4 a 1 em cima da Austrália. Ele estava escalado para fazer Alemanha x Japão, mas foi substituído, de última hora, por Renata Silveira.

"A alergia me pegou aqui, a sinusite deu o ar da graça, mas de qualquer forma a gente vai fazendo o melhor", ponderou o narrador. Luís Roberto e Galvão Bueno são os únicos narradores da TV Globo no Catar.

A voz rouca em sua segunda partida era notável ao longo da transmissão. Depois do pronunciamento do apresentador, a emissora carioca também se posicionou sobre a ausência nos próximos dias de Copa do Mundo.

"Como informou no ar durante a transmissão da Copa, Luis Roberto desenvolveu uma sinusite por conta das bruscas mudanças de temperatura e da secura do clima no Catar. O narrador já está medicado e vai se poupar nos próximos dias para se recuperar completamente", afirmou a emissora em comunicado.

Luís Roberto já havia substituído Galvão Bueno que testou positivo para Covid-19 e não chegou a tempo para a abertura da Copa do Catar. O paulista deve retornar às transmissões na sexta-feira (25), que encerra os jogos da primeira rodada do Mundial.