Vinícius Jr. rebate críticas sobre danças: 'Que a gente siga fazendo muitos bailes'

O atacante Vinícius Jr., da Seleção Brasileira, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (7). O jogador de 22 anos foi o autor do primeiro gol marcado pelo Brasil na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul na última segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Vini Jr. tem sido um dos destaques da Amarelinha no Catar.

POLÊMICA DAS DANÇAS

Um dos assuntos abordados por Vinícius foi a polêmica dança dos jogadores brasileiros nas comemorações. “A galera gosta de reclamar quando vê o outro feliz, e o brasileiro é sempre muito feliz, então vamos sempre afetar bastante. Que a gente possa seguir com a nossa alegria, porque tem muito mais gente por nós do que contra nós”, afirmou o atacante. “Temos muitas comemorações para fazer ainda. Que a gente siga fazendo muitos bailes e jogando bem para chegar até a final nesse ritmo”, completou.

POLÊMICA DA CARNE DE OURO

Outra polêmica abordada na entrevista coletiva foi a visita de alguns jogadores da Seleção Brasileira a um restaurante luxuoso em Doha. “Na folga acredito que eu possa fazer o que bem entender, isso é sempre importante. Eu tento me distrair ao máximo, estar com meus amigos e família e fazer o que acho que é melhor para mim. Acredito que não devam falar sobre o que a gente faz ou não, e sim cobrar o que fazemos dentro de campo”, disse Vini.

QUARTAS DE FINAL DA COPA

Na próxima sexta-feira (9), às 12h de Brasília, a Seleção Brasileira volta a entrar em campo para disputar as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O adversário será a Croácia. “A gente debate que nessa Copa não tem favorito. A Croácia na última Copa chegou na final. Não tem mais jogo fácil. Jogar contra a Croácia, que tem o Modric, bola de ouro há pouco tempo, é cada vez mais complicado”, destacou o atacante do Brasil.

Para Vinícius Jr., o foco é justamente conquistar o título mundial com a Amarelinha. “Fico muito feliz de ter alcançado as metas que coloquei na minha vida e com apenas 22 anos. Quero seguir todo o trabalho que venho fazendo até aqui para chegar neste momento, tenho os melhores jogadores ao meu lado, na Seleção e no Real. Se Deus quiser, até dia 18 colocamos mais um na lista, e depois tentar ganhar tudo outra vez”, afirmou.