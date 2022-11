Multidão se reúne para assistir ao jogo do Brasil em Bangladesh; veja fotos

Imagens impressionantes de uma multidão de torcedores assistindo ao jogo entre Brasil e Suíça em Bangladesh foram registradas nesta segunda-feira (28). Milhares se reuniram em frente a telões na capital Dhaka, que transmite as partidas da Copa do Mundo 2022.

A maioria dos torcedores vestia roupas da seleção brasileira e portava bandeira do Brasil. As imagens mostra a emoção da torcida com os lances do jogo, vencido por 1x0 pelos brasileiros.

Bangladesh é um país no sul da ásia, rodeado pela Índia. Com cerca de 150 milhões de habitantes, a nação nunca disputou uma Copa do Mundo.

Com a vitória contra a Suíça, a seleção garantiu vaga nas oitavas de final. Antes do mata-a-mata, o Brasil ainda encara Camarões na sexta-feira (2), às 16h, em jogo que encerra a fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

Veja as imagens da multidão:

Legenda: Torcedores assistem ao jogo do Brasil em Bangladesh Foto: AFP

Legenda: Moradores de Bangladesh se reúnem para torcer pelo Brasil Foto: AFP

Legenda: Brasil venceu o jogo contra a Suíça por 1x0 Foto: AFP

Legenda: Multidão em Bangladesh assistindo ao jogo do Brasil Foto: AFP