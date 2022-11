Messi iguala gols de Maradona em Copas do Mundo

O craque Lionel Messi alcançou, neste sábado (26), duas marcas do ídolo da Argentina Diego Maradona em Copas do Mundo. A partida contra o México é a 21ª partida de Messi no campeonato mundial - mesmo número de Maradona. O primeiro gol da partida também foi de Messi, que chegou a oito gols em Copas do Mundo.

Messi estreou em Mundiais em 2006, na Alemanha. Desde então, jogou em todas - somando cinco Copas do Mundo disputadas.

Ele e Maradona são, assim, os dois argentinos com mais partidas em Mundiais, apesar de Maradona ter jogado um Mundial a menos - em 1982, 1986, 1990 e 1994.

O ex-jogador do Barcelona deve disputar, pelo menos, mais uma partida no Catar - contra a Polônia, sendo o último jogo da fase de grupos da seleção argentina. Assim, mesmo se o time não for às Oitavas, Messi irá quebrar o recorde de Maradona e se tornará o argentino com mais partidas em Mundiais.

Em gols, apesar de Messi também ter se igualado a Maradona, ele ainda precisará marcar mais algumas vezes para alcançar o recorde argentino, que pertence ao ex-centroavante Gabriel Batistuta, com dez.